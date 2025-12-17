La decisione del governo britannico sugli asset di Abramovich

Il governo britannico ha annunciato che userà i proventi della vendita del Chelsea, 2,5 miliardi di sterline di Abramovich, per sostenere cause umanitarie in Ucraina. Una decisione che riflette l’impegno del Regno Unito nel rispondere alle emergenze umanitarie e nel destinare risorse significative a sostegno di popolazioni colpite dal conflitto. Un passo importante che unisce sport e solidarietà internazionale.

Il governo del Regno Unito emetterà formalmente istruzioni per trasferire 2,5 miliardi di sterline provenienti dalla vendita del Chelsea da parte di Roman Abramovich a cause umanitarie in Ucraina. Lo ha annunciato Keir Starmer durante l'ultimo Question Time alla Camera dei Comuni prima della pausa natalizia. Abramovich, che ne era proprietario dal 2003, ha ceduto il Chelsea nel 2022, dopo forti pressioni da parte del governo britannico, che gli aveva concesso una licenza per vendere il club, a condizione che il ricavato fosse speso a sostegno delle vittime della guerra in Ucraina.

