Il giudice sportivo ha deciso la squalifica di Cristian Bucchi, che salterà l’ultima partita di andata contro la Torres a Sassari. La decisione coinvolge anche Tisci, entrambi squalificati in vista del prossimo incontro. La sfida rappresenta un momento importante per la squadra, che dovrà affrontare l’ultimo turno del girone d’andata senza i loro allenatori.

La decisione del giudice sportivo: l'allenatore salterà l'ultima gara di andata. Scontro Bucchi-Tisci: squalificati entrambi

AREZZO Contro la Torres a Sassari, per l’ultimo turno del girone d’andata, non ci sarà Cristian Bucchi (nella foto) sulla panchina amaranto. Il tecnico è stato infatti espulso e squalificato per un turno, così come il suo collega Ivan Tisci, al termine della sfida tra Arezzo e Pineto. I due allenatori sono stati espulsi perché ognuno dei due, secondo il referto dell’arbitro e del quarto ufficiale, "al termine della gara si avvicinava con fare aggressivo all’allenatore della squadra avversaria cercando il contatto fisico e proferendo frasi irriguardose nei suoi confronti; contatto evitato solo grazie all’intervento di alcuni dirigenti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

