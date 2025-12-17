La Curva Nord non sarà in Arabia | Inaccettabile che… Duro comunicato

La Curva Nord esprime forte disapprovazione riguardo alla decisione di non partecipare alla Final Four di Riad. Un comunicato ufficiale denuncia l'inaccettabile mancanza di coinvolgimento e rispetto per i tifosi italiani. Mentre la città si prepara all'evento, il settore più appassionato del calcio nazionale manifesta il suo disappunto, sottolineando l'importanza di presenze e valori condivisi nel cuore della passione sportiva.

Curva Nord. A Riad è tutto pronto per la Final Four di Supercoppa Italiana, in programma tra domani e lunedì. In campo ci sarà anche l’Inter di Cristian Chivu, chiamata a inseguire il primo trofeo stagionale. Sugli spalti, però, mancherà una componente storicamente decisiva del mondo nerazzurro: il tifo organizzato del Secondo Anello Verde. La scelta è stata ufficializzata attraverso un comunicato diffuso sui social, che non lascia spazio a interpretazioni. I gruppi hanno confermato l’assenza dalla trasferta saudita, motivandola con una presa di posizione netta contro la ripetuta assegnazione della Supercoppa all’estero. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

