la cultura yiddish secondo ovadia

Domenica alle 21, il teatro Goldoni di Bagnacavallo ospita “Cabaret Yiddish”, uno spettacolo di Moni Ovadia realizzato in collaborazione con Corvino Produzioni. Inserito nel calendario di “Bagnacavallo d’inverno”, l’evento esplora la cultura yiddish attraverso musica e narrazione, offrendo un affascinante viaggio tra tradizione e interpretazioni contemporanee.
Il teatro Goldoni di Bagnacavallo ospita domenica alle 21 “ Cabaret Yiddish ”, spettacolo di e con Moni Ovadia in collaborazione con Corvino Produzioni, inserito nel calendario di “Bagnacavallo d’inverno”. Lo spettacolo è un intenso viaggio nella lingua, nella musica e nella cultura yiddish, quell’universo composito nato dall’incontro tra tedesco, ebraico e lingue dell’Europa orientale, che ha dato voce per secoli alla condizione dell’ebreo errante e alla sua memoria collettiva. Attraverso racconti, aneddoti, citazioni, canti e brani musicali, Ovadia alterna ironia e poesia in una forma che richiama il cabaret tradizionale, ma che si fa anche racconto civile e culturale. Ilrestodelcarlino.it
