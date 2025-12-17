La crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello | Tra loro c’è una terza persona che lavora nel Como

La relazione tra Alvaro Morata e Alice Campello è nuovamente in difficoltà. Dopo le tensioni dell’estate 2024, emergono nuovi dettagli che potrebbero segnare una svolta definitiva nella loro storia. Tra sospetti e indiscrezioni, si fa largo l’ipotesi di una terza persona coinvolta, alimentando il gossip attorno alla coppia.

Alvaro Morata e Alice Campello sono di nuovo in crisi. Ma a differenza dell’estate 2024 stavolta potrebbe essere finita. I due non compaiono insieme in pubblico dal 5 novembre scorso. Lei non porta più la fede al dito. E, scrive il Corriere della Sera, ha pure tolto ogni riferimento al marito dal suo nome su Instagram. Cosa che del resto ha fatto anche lui, eliminando la dicitura «marito di Alice» e la foto di coppia nel suo profilo. La terza personalità. «Mi è stato detto che c’è una terza persona coinvolta, che appartiene all’attuale cerchia professionale di Alvaro Morata al Como», ha riferito infatti il giornalista Kike Quintana durante la trasmissione El Tiempo justo su Telecinco, specificando però che non ci sarebbe stata alcuna infedeltà o tradimento. 🔗 Leggi su Open.online

