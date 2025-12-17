La corsa della manovra Casa imprese e lavoro Modifiche al voto di notte

Il governo ha approvato una serie di misure strategiche per rilanciare il settore immobiliare, le imprese e il mercato del lavoro. Con modifiche al voto di notte e interventi mirati, si punta a sostenere gli investimenti, contrastare il caro-materiali e finanziare il Piano Casa, delineando una nuova fase di sviluppo economico e sociale.

© Quotidiano.net - La corsa della manovra. Casa, imprese e lavoro. Modifiche al voto di notte Roma, 17 dicembre 2025 – Estensione triennale del super-ammortamento per le imprese, nuove risorse per fronteggiare il caro-materiali nell'edilizia, più fondi sul credito di imposta per gli investimenti e le grandi opere e, infine, il finanziamento del Piano Casa. Sono molte le novità contenute nel maxi-emendamento da 3,5 miliardi che, di fatto, porta il valore della manovra economica a ridosso dei 22 miliardi. Da ieri sera è cominciato il rush finale che prevederà anche votazioni in notturna, fra le proteste dell'opposizione che chiedono più tempo per esaminare i provvedimenti in vista dell'approdo in aula già fissato per il 22, con voto il 23.

