La coop pigliatutto della cultura si insinua nelle destinazioni turistiche alternative del Lazio

L'ingresso della coop Pigliatutto nella gestione di alcuni siti culturali del Lazio segnala un nuovo capitolo nel settore turistico regionale. Dopo oltre 25 anni di gestione del Colosseo a Roma, la cooperativa è stata sostituita da CNS, assumendo ora la responsabilità di diversi musei, siti archeologici e biblioteche nel territorio.

A Roma ha gestito il Colosseo per oltre 25 anni, la maggior parte dei quali in proroga. Sostituita a fine 2023 da CNS, Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, nella Capitale ha in carico ancora una decina di musei e siti archeologici e due biblioteche. D’altronde il Lazio, per. Romatoday.it

