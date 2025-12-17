La consigliera del Pd Anna Fornili sviene durante l’assemblea regionale Ora sta bene

Durante l’assemblea regionale a Bologna, un momento di tensione ha interrotto i lavori quando la consigliera PD Anna Fornili si è improvvisamente sentita male, causando sconcerto tra presenti. Fortunatamente, si è trattato di un episodio passeggero: la donna sta bene e le autorità hanno assicurato che non ci sono conseguenze serie. Un episodio che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di attenzione e preparazione in occasioni pubbliche.

© Ilrestodelcarlino.it - La consigliera del Pd Anna Fornili sviene durante l’assemblea regionale. Ora sta bene Bologna, 17 dicembre 2025 – Attimi di panico durante la seduta dell’Assemblea, quando la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Fornili si è improvvisamente sentita male mentre stava svolgendo la sua relazione in Aula. L’episodio è avvenuto nel corso del dibattito che ha portato al via libera alla nuova normativa regionale che disciplina il settore degli affitti brevi. A pochi minuti dalle 16, mentre Fornili era intervenuta per dire la sua sul provvedimento, la consigliera ha accusato un mancamento ed è svenuta, suscitando l’immediata apprensione tra i colleghi presenti. Consigliera regionale sviene durante l'assemblea: il video La seduta è stata prontamente sospesa per permettere alla consigliera di ricevere le prime cure del caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Consigliera regionale sviene durante l'assemblea: il video Leggi anche: La Sindaca Anna Petta entra nell’Assemblea Regionale del PD Campania Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Montagna, la legge che fa discutere. Fornili: Rischio conseguenze gravi; Discarica d’acciaio, il Pd: “Verificare rischio acqua”; Montagna, l’ira del Pd: La legge è un errore. Il governo la modifichi; Appennino declassato, protesta Pd: Roma favorisce lo spopolamento. Consigliera regionale sviene durante l'assemblea: il video - Anna Fornili (Pd) si è sentita male durante la discussione sul testo degli affitti brevi: :La sessione è stata sospesa per 10 minuti e poi è ripresa. ilrestodelcarlino.it

