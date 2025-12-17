La confessione di Filippa Lagerback | Il 2025 è stato l' anno peggiore della mia vita Difficile spegnere il cervello e calmare il cuore

Filippa Lagerback condivide su Instagram le difficoltà vissute nel 2025, definendolo l'anno più complicato della sua vita. La conduttrice ha affrontato la perdita della madre, Margaretha, e si è aperta sui momenti di emozioni intense, descrivendo la sfida di calmare il cuore e la mente durante questo periodo difficile.

“Questo è decisamente l’anno peggiore della mia vita”: la confessione di Filippa Lagerback - La conduttrice si confida con i follower dopo la morte della madre: "Sono in una tempesta di emozioni, difficile calmare il cuore" ... ilfattoquotidiano.it

