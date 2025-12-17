La clinica privata ritira i licenziamenti Salvi per ora 21 lavoratori

La Villa Tiberia Hospital ha deciso di ritirare temporaneamente la procedura di licenziamento che coinvolge 21 dipendenti. Questa scelta rappresenta una svolta significativa per il personale interessato, offrendo loro una speranza di stabilità lavorativa in un momento di incertezza. La situazione rimane in evoluzione, con sviluppi che potrebbero influenzare il futuro dell’istituto e dei suoi dipendenti.

Villa Tiberia Hospital ha ritirato la procedura di licenziamento, quella che pendeva sulle teste di 21 dipendenti della clinica privata. Sanitari e amministrativi che così, a pochi giorni dal Natale, possono tirare un sospiro di sollievo.Villa Tiberia ritira licenziamentiL’annuncio è arrivato ad. Romatoday.it

