La Cina costruisce una super diga in Tibet La più grande centrale idroelettrica al mondo minaccia l’Himalaya e fa infuriare l’India

La Cina sta pianificando la realizzazione della più grande centrale idroelettrica al mondo in Tibet, nel cuore delle montagne dell'Himalaya. Questa imponente opera, situata in una remota ansa fluviale, suscita preoccupazioni a livello internazionale, in particolare tra India e paesi vicini, per le potenziali implicazioni ambientali e geopolitiche della megaprogetto.

Roma, 17 dicembre 2025 - La Cina ha in programma di costruire la più grande centrale idroelettrica del mondo in un'ansa stretta di un remoto fiume himalayano. Un progetto che già sta facendo discutere per i rischi ambientali, si legge sulla Cnn, ma che lo stesso leader cinese Xi Jinping sta spingendo con forza, come ha sottolineato in una delle sue rare visite nel Tibet: il progetto venga "portato avanti con forza, sistematicità ed efficacia". Un sistema idroelettrico da 168 miliardi di dollari genererà più elettricità di qualsiasi altro al mondo grazie alle acque del fiume Yarlung Tsangpo che scorre da un ghiacciaio dell'Himalaya attraverso l'altopiano tibetano, fino al confine meridionale.

