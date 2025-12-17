La cerimonia del sé

L’I Ching, antico testo cinese, rimane un enigma affascinante e ricco di saggezza. Nonostante i secoli, il suo linguaggio e i suoi insegnamenti continuano a offrire spunti profondi per esplorare la natura umana e il percorso di crescita personale. La sua presenza millenaria testimonia la sua attualità e il suo valore come strumento di introspezione.

© Ilfoglio.it - La cerimonia del sé Nonostante siano passati secoli dalla sua gestazione, l’I Ching continua ad affascinare e a irretire studiosi e lettori con la sua scrittura spessa, intrisa di una sapienza arcaica quanto ancora oggi profondamente utile per instradarsi alla scoperta della ricchezza e della complessità dell’animo umano. Laura Branchetti, psicanalista e studiosa di respiro internazionale, ha scelto un approccio orizzontale, per infondere nel lettore, attraverso la forma epistolare, la sensazione di una disponibilità al dialogo che non si esaurisce con l’opera ma che da essa semmai riparte. Le lettere tracciano allora un percorso che si dipana in oltre venti anni, iniziando anzi nell’89, con una bellissima lettera al figlio, acclusa a una copia dell’I Ching regalata per iniziare a “prendere confidenza con il suo linguaggio simbolico”. Ilfoglio.it Leggi anche: Viareggio, la sala stampa dello stadio intitolata ad Arturo Maffei. Oggi la cerimonia, con proiezione del docufilm della Nazione Leggi anche: “Io, funeral planner: l’ultima cerimonia della vita” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. TERROR TWINS NAVY SEAL PINNING CEREMONY Questa mattina, nonostante il clima di profonda tristezza per il tragico incidente di ieri, il Sindaco Luigi Germani ha partecipato alla cerimonia organizzata dalla Sezione ANFI di Arce per onorare i finanzieri caduti in guerra e in pace. La celebrazione eucaristica - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.