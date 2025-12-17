La capolista della Liga evita la sconfitta della Copa del Rey e passa agli ottavi

Il Barcellona, capolista della Liga, si è assicurato la qualificazione agli ottavi di Copa del Rey dopo una vittoria per 2-0 contro il CD Guadalajara, squadra di terza divisione. La partita, giocata martedì, ha evitato un risultato inatteso e ha confermato la solidità della squadra blaugrana nella competizione nazionale.

2025-12-17 00:41:00 Breaking news: Martedì il Barcellona ha evitato il risultato inaspettato in Copa del Rey, battendo 2-0 il CD Guadalajara della terza divisione spagnola, qualificandosi agli ottavi. Andreas Christensen e Marcus Rashford hanno trovato la rete nell'ultimo quarto d'ora mentre i detentori della competizione hanno eliminato gli avversari della lega inferiore. Il club catalano, la squadra più vincente nella storia della coppa, è ancora sulla buona strada per il 33esimo trionfo, dopo aver battuto il Real Madrid nella finale della scorsa stagione. Tuttavia, il compito non è stato affatto semplice contro i loro ospiti semi-professionisti.

