La capo staff di Donald Trump | Ha una personalità da alcolizzato

Susie Wiles, capo dello staff di Donald Trump e stratega della sua campagna per il 2024, ha fatto una dichiarazione controversa sulla personalità dell'ex presidente. Secondo lei, Trump possiede caratteristiche che ricordano quelle di un alcolizzato, una valutazione che suscita discussioni e riflessioni sul suo carattere e sulla sua leadership.

Donald Trump ha «una personalità da alcolizzato». E a dirlo è chi lo conosce bene, benissimo. Ovvero Susie Wiles, stratega della vittoria del presidente nel 2024, e la prima donna a occupare il ruolo di capo dello staff. Wiles è stata appena inclusa da Forbes nella lista delle donne più potenti del 2025. Come riporta il Corriere della Sera, ha rilasciato una lunga intervista uscita ieri sulla rivista Vanity Fair che è sulla bocca di tutti a Washington. Nel pezzo, Wiles sostiene che il presidente Usa abbia «una personalità da alcolizzato», pur sapendo che il tycoon non beve. Lei è figlia del celebre giocatore di football e presentatore sportivo Pat Summerall, che era alcolizzato. 🔗 Leggi su Open.online

