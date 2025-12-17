La capo gabinetto di Trump | Ha la personalità di un alcolizzato

Susie Wiles, capo gabinetto della Casa Bianca, ha fatto dichiarazioni controverse su Donald Trump, affermando che il presidente “ha la personalità di un alcolizzato”. Le sue parole suscitano discussioni e riflessioni sul carattere e il comportamento dell’ex presidente degli Stati Uniti.

La capo gabinetto della Casa Bianca, Susie Wiles, ha affermato che il presidente Donald Trump "ha la personalità di un alcolizzato". La frase è stata pronunciata nel corso di una lunga intervista concessa da Wiles a Chris Whipple e pubblicata su Vanity Fair. Nell'articolo, Wiles – 68 anni, prima donna a ricoprire la carica di capo dello staff della Casa Bianca – viene definita "la persona più potente" dell'Amministrazione Usa, ovviamente dopo il presidente. Funzionaria di lungo corso, sempre in area repubblicana, ha iniziato a collaborare con Trump nel 2016 e ha avuto un ruolo chiave nella riuscita campagna per le elezioni presidenziali dello scorso anno.

