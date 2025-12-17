La canzone del 2013 conquista TikTok e torna al primo posto su Spotify | Sono emozionata Le canzoni tornano l’ho sempre pensato
D odici anni dopo la sua uscita, L’amore non mi basta di Emma Marrone vive una seconda vita. Non una semplice riscoperta, ma un vero e proprio ritorno al centro della scena: il brano del 2013 è arrivato al primo posto della Top 50 Italia di Spotify, superando hit contemporanee e classici natalizi. Un risultato sorprendente, figlio di un meccanismo ormai familiare ma sempre imprevedibile: la viralità di TikTok. Emma Marrone, vita e carriera di un’artista fortissima. guarda le foto Il brano di Emma Marrone su TikTok diventa colonna sonora del calcio. A innescare il fenomeno sono stati soprattutto gli appassionati di calcio. 🔗 Leggi su Iodonna.it
