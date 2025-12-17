La camicia elegante non va in letargo | guida all’uso invernale

La camicia elegante rimane un elemento versatile anche durante l'inverno, adattandosi alle esigenze della stagione senza perdere raffinatezza. In particolare, durante le festività, i modelli in seta o con dettagli sofisticati si trasformano in un punto di partenza per creare look eleganti e sofisticati, mantenendo sempre uno stile impeccabile.

Quando le temperature scendono, la camicia elegante cambia ruolo ma non scompare. In inverno, soprattutto nel periodo delle feste, i modelli in seta o con lavallière diventano una base raffinata su cui costruire il look. Si indossano sotto blazer ben tagliati, con gilet leggeri o sotto cappotti importanti, mantenendo una presenza discreta ma riconoscibile. Sono adatte alle serate formali, alle cene di lavoro, ma anche a contesti diurni più curati. La scelta passa da linee semplici, colori neutri e tessuti che reggono il layering. Una soluzione sobria, ma sempre attuale. Che ora si abbina così. In camicia, anche d’inverno. Amica.it

