La bufala dei quattro passaporti di Zelensky

Negli ultimi giorni, sui social media, è emerso un video che sostiene che il presidente ucraino Zelensky possieda quattro passaporti esteri, tra cui quelli di UK, Bahamas, Israele e Saint Kitts e Nevis. Questa voce ha sollevato molte discussioni e dubbi, alimentando teorie e polemiche senza basi concrete. È importante analizzare attentamente le fonti e verificare le informazioni prima di credere a notizie che circolano online.

Il falso passaporto Israeliano di Zelensky (dopo il falso passaporto russo) - Avevamo già visto un falso passaporto russo, che viene seguito ora dal passaporto Israeliano di Zelensky. bufale.net

La spy story del passaporto russo di Zelensky scoperto da Anonymous è un falso Doppelganger - La spy story del passaporto russo di Zelensky scoperto da Anonymous è un falso Doppelganger: parliamo della campagna di guerra ibrida ... bufale.net

