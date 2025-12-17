La bufala dei quattro passaporti di Zelensky
Negli ultimi giorni, sui social media, è emerso un video che sostiene che il presidente ucraino Zelensky possieda quattro passaporti esteri, tra cui quelli di UK, Bahamas, Israele e Saint Kitts e Nevis. Questa voce ha sollevato molte discussioni e dubbi, alimentando teorie e polemiche senza basi concrete. È importante analizzare attentamente le fonti e verificare le informazioni prima di credere a notizie che circolano online.
Negli ultimi giorni, su piattaforme come X e Facebook è circolato un video che sostiene che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky possieda diversi passaporti esteri: UK, Bahamas, Israele e Saint Kitts e Nevis. Il video è accompagnato da narrazioni legate a presunti scandali finanziari e indagini del NABU, l’Agenzia nazionale anticorruzione dell’Ucraina. Le immagini mostrano passaporti e documenti bancari, suggerendo l’esistenza di transazioni offshore miliardarie e conti segreti. Tuttavia, un’analisi dettagliata dei documenti e dei dati presentati dimostra che gran parte del contenuto è falso o manipolato, e che la storia rientra in una lunga serie di campagne di disinformazione pro-Russia. 🔗 Leggi su Open.online
