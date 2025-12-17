La bufala dei quattro passaporti di Zelensky

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, sui social media, è emerso un video che sostiene che il presidente ucraino Zelensky possieda quattro passaporti esteri, tra cui quelli di UK, Bahamas, Israele e Saint Kitts e Nevis. Questa voce ha sollevato molte discussioni e dubbi, alimentando teorie e polemiche senza basi concrete. È importante analizzare attentamente le fonti e verificare le informazioni prima di credere a notizie che circolano online.

Immagine generica

Negli ultimi giorni, su piattaforme come X e Facebook è circolato un video che sostiene che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky possieda diversi passaporti esteri: UK, Bahamas, Israele e Saint Kitts e Nevis. Il video è accompagnato da narrazioni legate a presunti scandali finanziari e indagini del NABU, l’Agenzia nazionale anticorruzione dell’Ucraina. Le immagini mostrano passaporti e documenti bancari, suggerendo l’esistenza di transazioni offshore miliardarie e conti segreti. Tuttavia, un’analisi dettagliata dei documenti e dei dati presentati dimostra che gran parte del contenuto è falso o manipolato, e che la storia rientra in una lunga serie di campagne di disinformazione pro-Russia. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Ucraina, Zelensky: "Il mio obiettivo è la pace, poi non mi candiderò" | Danimarca, avvistati droni in altri quattro aeroporti: chiuso lo scalo di Aalborg

Leggi anche: “Zelensky trasferisce 50 milioni di dollari al mese a una banca saudita”: l’ultima bufala di Mosca che ha fatto il giro del web

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

bufala quattro passaporti zelenskyLa bufala dei quattro passaporti di Zelensky - Negli ultimi giorni, su piattaforme come X e Facebook è circolato un video che sostiene che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky possieda diversi passaporti esteri: UK, Bahamas, Israele e Saint Ki ... open.online

bufala quattro passaporti zelenskyIl falso passaporto Israeliano di Zelensky (dopo il falso passaporto russo) - Avevamo già visto un falso passaporto russo, che viene seguito ora dal passaporto Israeliano di Zelensky. bufale.net

bufala quattro passaporti zelenskyLa spy story del passaporto russo di Zelensky scoperto da Anonymous è un falso Doppelganger - La spy story del passaporto russo di Zelensky scoperto da Anonymous è un falso Doppelganger: parliamo della campagna di guerra ibrida ... bufale.net

Kiev-Mosca, è svolta sul Donbass siglato un documento che porterà al summit Normandia

Video Kiev-Mosca, è svolta sul Donbass siglato un documento che porterà al summit Normandia

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.