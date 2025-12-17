La bomba in piazza Arnaldo La città non dimentica | Un dovere imprescindibile

Il 16 dicembre 1976, piazza Arnaldo a Brescia fu teatro di un attentato che segnò profondamente la città. Una bomba, nascosta in una pentola a pressione, esplose sotto il portico all’angolo di piazzale Arnaldo con via Turati. A distanza di anni, Brescia continua a ricordare quell’evento come un momento cruciale della propria storia.

Era il 16 dicembre 1976 quando, sotto il portico all’angolo di piazzale Arnaldo con via Turati, esplose una bomba confezionata in una pentola a pressione. L’attentato stroncò la vita della professoressa Bianca Dallera Gritti e ferì altre dieci persone. Il brigadiere Giovanni Lai e il carabiniere Carmine Delli Bovi intervennero con coraggio per spostare l’ordigno e mettere in salvo le persone presenti: rimasero gravemente feriti, ma il loro gesto eroico evitò che la strage assumesse proporzioni ancora più drammatiche. Una pagina buia per Brescia, che la città non dimentica: anche quest’anno, in occasione dell’anniversario, si è tenuta la cerimonia pubblica, nello stesso luogo dell’attentato, aperta dall’esecuzione Silenzio da parte di Filip Uljarevic della Banda Cittadina Isidoro Capitanio. Ilgiorno.it

