Il 16 dicembre 1976, piazza Arnaldo a Brescia fu teatro di un attentato che segnò profondamente la città. Una bomba, nascosta in una pentola a pressione, esplose sotto il portico all’angolo di piazzale Arnaldo con via Turati. A distanza di anni, Brescia continua a ricordare quell’evento come un momento cruciale della propria storia.

© Ilgiorno.it - La bomba in piazza Arnaldo. La città non dimentica: "Un dovere imprescindibile"

Era il 16 dicembre 1976 quando, sotto il portico all’angolo di piazzale Arnaldo con via Turati, esplose una bomba confezionata in una pentola a pressione. L’attentato stroncò la vita della professoressa Bianca Dallera Gritti e ferì altre dieci persone. Il brigadiere Giovanni Lai e il carabiniere Carmine Delli Bovi intervennero con coraggio per spostare l’ordigno e mettere in salvo le persone presenti: rimasero gravemente feriti, ma il loro gesto eroico evitò che la strage assumesse proporzioni ancora più drammatiche. Una pagina buia per Brescia, che la città non dimentica: anche quest’anno, in occasione dell’anniversario, si è tenuta la cerimonia pubblica, nello stesso luogo dell’attentato, aperta dall’esecuzione Silenzio da parte di Filip Uljarevic della Banda Cittadina Isidoro Capitanio. Ilgiorno.it

Leggi anche: Bergamo, i cittadini scendono in piazza: “Residenti esasperati, la città non merita questo degrado”

Leggi anche: La bomba di piazza della Loggia e la sua voce: addio a Franco Castrezzati, memoria della strage del 1974 a Brescia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

L'esplosione della bomba a piazza Fontana il 12 dicembre 1969

La bomba in piazza Arnaldo. La città non dimentica: "Un dovere imprescindibile" - Il 15 dicembre 1976, il rudimentale ordigno uccise una professoressa e ferì dieci persone. ilgiorno.it