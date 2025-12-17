La bohème torna protagonista al Teatro Pergolesi dopo 18 anni
Dopo 18 anni, “La bohème” torna a incantare il Teatro Pergolesi di Jesi, portando sul palco un capolavoro di Puccini che celebra l’amore, la passione e la vita artistica. La stagione lirica, ricca di successi e spettacoli memorabili, si apre a nuovi emozioni e grandi emozioni, confermando il ruolo del teatro come cuore pulsante della cultura e dell’arte italiana. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’opera.
JESI – Dopo i successi del “Don Giovanni” di MozartDa Ponte, “L’Olimpiade” di PergolesiMetastasio e dell’opera al debutto assoluto “Il giudizio di Paride” di MarchettiniCeresa, la 58esima stagione lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi prosegue con “La bohème” di Puccini su libretto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
