La bohème torna protagonista al Teatro Pergolesi dopo 18 anni

Dopo 18 anni, “La bohème” torna a incantare il Teatro Pergolesi di Jesi, portando sul palco un capolavoro di Puccini che celebra l’amore, la passione e la vita artistica. La stagione lirica, ricca di successi e spettacoli memorabili, si apre a nuovi emozioni e grandi emozioni, confermando il ruolo del teatro come cuore pulsante della cultura e dell’arte italiana. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’opera.

