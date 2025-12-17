La Befana vien… in maneggio! Un pomeriggio tra amici e pony aperto a tutti
Il 6 gennaio, il Circolo Ippico Asd Villaggio Lakota di Ammonite trasforma la tradizione: la Befana arriva a cavallo! Un pomeriggio dedicato a amici e famiglie, tra giochi e divertimento, per vivere la magia dell’Epifania in un modo tutto nuovo. Un evento speciale dove il fascino dei cavalli si unisce alla calda atmosfera delle festività.
Il 6 gennaio, il tradizionale arrivo della Befana prende una piega diversa. In volo sulla sua scopa di notte, ma di giorno.anche a cavallo! Il Circolo Ippico Asd Villaggio Lakota di Ammonite ospita per l'occasione un evento speciale, dove la magia della Befana incontra il mondo dei cavalli e dei. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
La Befana vien di mattina, pomeriggio e sera - A Savio di Cervia attesi i pasqualotti Tante le iniziative in provincia di Ravenna per la Befana in svolgimento ... ilrestodelcarlino.it
La Befana vien… ma non è sola! Quest’anno ad accompagnarla ci saranno anche i Re Magi Ma siamo sicuri che arriverà con la scopa… o avrà scelto un mezzo speciale per portare le calze ai più piccini - facebook.com facebook
