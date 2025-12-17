La Bce apre all’uso della clausola d’emergenza sul debito comune per l’Ucraina | così verrebbe aggirato il veto di Orban

La Bce si prepara a utilizzare la clausola d’emergenza sul debito dell’Ucraina, aggirando il veto di Orban. La strategia punta a trovare un modo legale per impiegare gli asset russi congelati, coinvolgendo tutti gli Stati membri e superando le resistenze. Un passo decisivo che potrebbe cambiare gli equilibri finanziari e politici dell’Unione, aprendo nuove strade per il sostegno all’Ucraina e la gestione delle risorse europee.

© Ilfattoquotidiano.it - "La Bce apre all'uso della clausola d'emergenza sul debito comune per l'Ucraina": così verrebbe aggirato il veto di Orban Trovare un modo legale per usare gli asset russi congelati e, allo stesso tempo, convincere tutti gli Stati membri a dare il proprio assenso. Il tutto in soli due giorni. A Bruxelles è corsa contro il tempo tra tecnici, vertici delle istituzioni Ue e capi di Stato e di governo per cercare di arrivare a un'intesa la più condivisa possibile sull'utilizzo dei 210 miliardi di euro immobilizzati dall'Ue come sanzione per l'invasione russa dell'Ucraina. La deadline è il Consiglio europeo del 18-19 dicembre, anche se il presidente Antonio Costa non ha escluso sedute a oltranza per arrivare a un'intesa prima del 2026.

