‘La bataille De Gaulle’ | rilasciato il teaser del nuovo film Pathè

È stato rilasciato il teaser del nuovo film di Pathé, ‘La bataille De Gaulle’. Atteso con entusiasmo, promette di essere un colossal cinematografico di grande impatto, paragonabile ai classici come Il conte di Montecristo e I tre Moschettieri, grazie a una produzione ambiziosa e scenografie imponenti.

© Metropolitanmagazine.it - 'La bataille De Gaulle': rilasciato il teaser del nuovo film Pathè E' noto che la Pathè voglia e riesca sempre in straordinari colossal cinematografici. Quello di De Gaulle sarà un caso cinematografico al pari de Il conte di Montecristo e I tre Moschettieri, per grandezza produttiva e scenica. Il nuovo dramma storico rivela i suoi primi dettagli attraverso il teaser ufficiale rilasciato oggi 16 dicembre, dalle piattaforme ufficiali. De Gaulle: un imponente dramma storico. La venerata casa di produzione francese Pathè a rivelato il teaser La bataille De Gaulle. Si tratterà nello specifico di un' avvincente saga thriller storica in due parti di Antonin Baudry che racconterà la Resistenza francese durante la Seconda guerra mondiale attraverso gli occhi del generale Charles de Gaulle.

