La ballata intima di Angelina Iennaco che unisce memoria amore e silenzi condivisi

Scopri la ballata intima di Angelina Iennaco, un viaggio emozionale che unisce memoria, amore e silenzi condivisi. Tra immagini notturne e marine, il suo brano fonde pop contemporaneo e scrittura cantautorale, creando un’atmosfera sospesa nel tempo. Un’interpretazione profonda e coinvolgente che invita all’ascolto e alla riflessione.

La ballata intima di Angelina Iennaco che unisce memoria, amore e silenzi condivisi . Il brano di Angelina Iennaco racconta un sentimento sospeso nel tempo, fondendo pop contemporaneo e anche scrittura cantautorale attraverso immagini notturne, marine e una profonda ricerca emotiva. Un percorso artistico tra identità culturali e sensibilità personale. La cantautrice bilingue Angelina Iennaco, di origine polacco-napoletana, presenta il nuovo singolo Questa Ora, disponibile dal 13 dicembre 2025 sulle principali piattaforme digitali. Il brano, scritto interamente in italiano, unisce la fragilità tipica della ballata a sonorità pop moderne, dando vita a un'atmosfera intima e raccolta, in cui musica e parole evocano scenari notturni e marini.

