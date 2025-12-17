Kokoroko | Siamo grati per Abusey Junction ma non la ripeteremo facciamo musica che ci rappresenti nel presente

I Kokoroko, gruppo britannico di jazz e Afrobeat, riflettono su dieci anni di evoluzione artistica. Tra performance dal vivo e studio, la band sottolinea l'importanza di creare musica autentica e presente, senza rincorrere generi o perfezione. Un viaggio musicale che celebra libertà creativa e spontaneità, lasciando che la musica parli da sé.

