Kokoroko | Siamo grati per Abusey Junction ma non la ripeteremo facciamo musica che ci rappresenti nel presente
I Kokoroko, gruppo britannico di jazz e Afrobeat, riflettono su dieci anni di evoluzione artistica. Tra performance dal vivo e studio, la band sottolinea l'importanza di creare musica autentica e presente, senza rincorrere generi o perfezione. Un viaggio musicale che celebra libertà creativa e spontaneità, lasciando che la musica parli da sé.
I Kokoroko raccontano dieci anni di vita: dal live allo studio, tra jazz, Afrobeat e libertà creativa, senza inseguire generi né perfezione, lasciando parlare la musica. La band sarà a Napoli il 18 dicembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
