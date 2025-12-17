KJ Apa è James Stewart nel trailer del film sulla vita della star de La vita è meravigliosa
KJ Apa si trasforma in James Stewart nel nuovo trailer di un film dedicato alla vita della celebre star de La vita è meravigliosa. L’attore di Riverdale affronta una sfida affascinante, interpretando uno dei volti più amati del cinema americano. Un progetto che promette emozioni e un approfondimento sulla carriera e la personalità di uno dei grandi miti di Hollywood.
Il protagonista della serie Riverdale si è messo alla prova interpretando uno dei più amati attori americani in un progetto biografico. KJ Apa ha interpretato l'icona del cinema americano Jimmy Stewart in un film in arrivo il 6 novembre 2026 nelle sale americane di cui è stato condiviso online il trailer. Il lungometraggio è stato diretto e prodotto da Aaron Burns, mentre la sceneggiatura è firmata da Justin Strawhand. Cosa racconterà il film con KJ Apa Il trailer di Jimmy anticipa che il film si concentrerà sugli anni più importanti della vita privata di James Stewart, dalla vittoria dell'Oscar grazie a Scandalo a Filadelfia alla scelta di unirsi all'esercito e combattere durante la seconda Guerra mondiale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Jimmy, il biopic su James Stewart con protagonista KJ Apa ha trovato la sua Ginger Rogers - Al cast di Jimmy, il biopic su James Stewart con protagonista KJ Apa, si sono aggiunte diverse star, compresa colei che interpreterà Ginger Rogers. comingsoon.it
Dipinto dedicato al film: La vita è meravigliosa. Ho letto da qualche parte che in questa scena James Stewart ebbe un crollo emotivo essendo da poco reduce di guerra; scoppiò a piangere... il regista prese per buona la scena... - facebook.com facebook
