Killer in azione nel napoletano alle 20.30 ucciso in un agguato a Scisciano Ottavio Colalongo 48 anni ritenuto vicino a clan Filippini

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave episodio di violenza scuote il napoletano: alle 20.30, a Scisciano, Ottavio Colalongo, 48 anni e ritenuto vicino al clan Filippini, è stato ucciso in un agguato. Mentre viaggiava in scooter, è stato affiancato da un sicario a bordo di una moto, cadendo a terra prima di essere raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco. La comunità è sotto shock per questa notte di sangue.

Colalongo viaggiava a bordo di uno scooter quando è stato affiancata dai killer in sella ad una moto; è caduto ed è stato finito con diversi colpi d'arma da fuoco alla faccia Killer in azione nel napoletano, alle 20.30 ucciso a Scisciano Ottavio Colalongo, 48 anni, già noto alle Forze dell'or.

