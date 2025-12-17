Killer in azione nel napoletano alle 20.30 ucciso in un agguato a Scisciano Ottavio Colalongo 48 anni ritenuto vicino a clan Filippini

Un grave episodio di violenza scuote il napoletano: alle 20.30, a Scisciano, Ottavio Colalongo, 48 anni e ritenuto vicino al clan Filippini, è stato ucciso in un agguato. Mentre viaggiava in scooter, è stato affiancato da un sicario a bordo di una moto, cadendo a terra prima di essere raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco. La comunità è sotto shock per questa notte di sangue.

