Killer in azione nel napoletano alle 20.30 ucciso in un agguato a Scisciano il pluripregiudicato Ottavio Colalongo 48 anni vicino a clan Filippini

Un altro drammatico episodio di violenza scuote il napoletano: nel tardo pomeriggio, un uomo è stato vittima di un agguato mortale a Scisciano. La vittima, noto pregiudicato, è stata colpita da diversi colpi d’arma da fuoco durante un tentativo di attacco sferrato da due sicari. La scena, avvenuta in pieno centro, ha lasciato sgomento tra i residenti e le forze dell’ordine impegnate nelle indagini.

Colalongo viaggiava a bordo di uno scooter quando è stato affiancata dai killer in sella ad una moto; è caduto ed è stato finito con diversi colpi d'arma da fuoco alla faccia

