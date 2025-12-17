Kid Yugi ha pubblicato il nuovo singolo Berserker

Kid Yugi torna con il suo nuovo singolo Berserker, estratto dall’atteso album Anche gli eroi muoiono. Disponibile sia in formato fisico che digitale, il brano conferma il talento e la capacità di sorprendere dell’artista, pronto a conquistare nuovi ascoltatori e a consolidare la sua presenza sulla scena musicale italiana.

La canzone, che arriva accompagnata da un videoclip ufficiale, è un brano rap nudo e crudo in cui le barre di Yugi si susseguono senza sosta. Il termine Berserker ("pelle d'orso" in antico norvegese) viene dalla mitologia e dalle saghe norrene e indicava un guerriero il cui spirito veniva invaso dal potente dio Odino, provocando in lui 'furore' e 'ferocia' prima di una battaglia.

