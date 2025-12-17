Khephren Thuram Inter la pista per lo scambio con la Juve potrebbe riaccendersi! Ecco come

La trattativa tra Inter e Juventus per lo scambio Thuram-Frattesi si riaccende, aprendo nuove possibilità di mercato. Dopo un periodo di stallo, le ultime indiscrezioni suggeriscono un possibile rilancio delle negoziazioni, con scenari ancora da definire. Ecco quali sono le novità e come potrebbe evolversi questa intricata operazione.

Khephren Thuram Inter, la pista per lo scambio con la Juve con Frattesi potrebbe riaccendersi! Ecco come: occhio allo scenario. Nel calciomercato le dichiarazioni ufficiali vanno spesso interpretate, e il "no" secco pronunciato recentemente da Giorgio Chiellini potrebbe nascondere una strategia più complessa. Nonostante l'Head of Football Institutional Relations della Juventus abbia pubblicamente chiuso le porte, l'ipotesi di uno scambio tra Davide Frattesi e Khephren Thuram continua a aleggiare come una delle piste più intriganti per la finestra di gennaio. A rilanciare lo scenario è La Gazzetta dello Sport, che analizza la parabola discendente del centrocampista della Nazionale alla corte di Cristian Chivu. Marcus Thuram gave his brother Khéphren a warm welcome during Juventus vs Inter timberbrothers Inter, pressing su Khephren Thuram in estate a prescindere da Frattesi - In questo scenario complicato, però, l'Inter potrebbe giocarsi una carta speciale per provare a spostare l'ago della bilancia: Marcus Thuram. Il centrocampista francese, che prima di approdare alla Juventus era effettivamente stato nei radar dell' Inter

Rivelazione sull’Inter: “Contatti con Thuram dall’estate” - Il centrocampista francese, che prima di approdare alla Juventus era effettivamente stato nei radar dell’ Inter, anch ... passioneinter.com

#Inter attiva sul mercato in vista di gennaio. Il ds Ausilio cerca un esterno destro, Luis Henrique ancora non convince Sul mercato resta Davide Frattesi, proposto alla #Juventus per Khephren Thuram ma la Juve ha detto no x.com

Mercato in fermento: Frattesi trova sempre meno spazio e finisce nel mirino di Spalletti. L’Inter ascolta, ma segue Khephren Thuram. Le voci di mercato iniziano a intrecciarsi e l’Inter, come sempre, osserva con attenzione. Davide Frattesi è un nome che piac - facebook.com facebook

