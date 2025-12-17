Ketamina ecstasy e biscotti con Thc | in casa un market della droga Arrestato un 26enne a Brembate Sopra

Un'operazione delle forze dell'ordine ha scoperto a Brembate Sopra un vero e proprio mercato domestico di sostanze stupefacenti, tra cui ketamina, ecstasy e biscotti con THC. La perquisizione ha portato al rinvenimento di un'ampia quantità di droga e all'arresto di un 26enne. Un episodio che evidenzia come la criminalità legata al traffico di sostanze stupefacenti possa infiltrarsi anche in contesti apparentemente quotidiani.

© Ilgiorno.it - Ketamina, ecstasy e biscotti con Thc: in casa un market della droga. Arrestato un 26enne a Brembate Sopra Bergamo, 17 dicembre 2025 – Quando gli agenti della polizia di Stato e i colleghi della locale di Bergamo hanno effettuato la perquisizione domiciliare si sono trovati davanti a un vero e proprio «supermarket» della droga allestito tra le mura di casa. Sequestrati 16 chilogrammi di ketamina, 49 pastiglie di ecstasy, 15 grammi di Mdma, un cristallo di metanfetamina, 8 grammi di hascisc e 18 biscotti contenenti Thc. Il «market» della droga è stato scoperto a Brembate Sopra. Oltre allo stupefacente sequestrato, è stato arrestato un 26enne: domani sarà interrogato in carcere dal giudice delle indagini preliminari, e se lo vorrà potrà fornire la sua versione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: In casa un supermarket della droga: ketamina, ecstasy, Mdma e biscotti alla marijuana, arrestato 26enne Leggi anche: In casa 16kg di ketamina e biscotti al Thc: 26enne arrestato a Brembate Sopra La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. In casa un supermarket della droga: ketamina, ecstasy, Mdma e biscotti alla marijuana, arrestato 26enne; In casa 16kg di ketamina e biscotti al Thc: 26enne arrestato a Brembate Sopra. In casa un supermarket della droga: ketamina, ecstasy, Mdma e biscotti alla marijuana, arrestato 26enne - L'operazione della Polizia di Stato insieme all'unità cinofila della Polizia Locale di Bergamo: il cane ha immediatamente segnalato la presenza di stupefacenti addosso al ragazzo, che da poco si era a ... bergamonews.it

Brembate Sopra, in casa 16 chili di ketamina, ecstasy e biscotti alla cannabis: arrestato 26enne - I controlli della Polizia di Stato e della Polizia locale di Bergamo e il fiuto del cane ha portato alla scoperta di un deposito di diverse sostanze stupefacenti ... bergamo.corriere.it

In casa 16kg di ketamina e biscotti al Thc: 26enne arrestato a Brembate Sopra - la polizia ha effettuato una serie di controlli straordinari e durante uno di questi ha intercettato il giovane spacciatore a Brembate Sopra ... ecodibergamo.it

Polemica Cannabis e codice della strada cosa succede quando fumiamo Gli effetti della marijuana

VEZZANO LIGURE: TRE ARRESTI PER DROGA Carabinieri hanno arrestato tre giovani in Val di Vara per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati ecstasy, ketamina, LSD e hashish. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.