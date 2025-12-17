© Ilrestodelcarlino.it - Kepler-452, festa per il premio Ubu: "Lasciamoci toccare dalle lotte"

Quando la conduttrice dei premi Ubu, Gioia Salvatori, chiama A place of safety, titolo vincitore del riconoscimento come migliore spettacolo, l’esultanza della sala copre il resto dell’annuncio. Con il loro Viaggio nel Mediterraneo centrale, la compagnia bolognese Kepler-452 ha trionfato su Capitolo Due di Massimiliano Civica e La vegetariana di Daria Deflorian. Dopo il racconto della lotta operaia ne Il Capitale, Enrico Baraldi e Nicola Borghesi (Kepler-452) si sono imbarcati con Emergency e Sea-Watch, accanto a chi fa ricerca e soccorso dei migranti. Così è nato A place of safety, risultato di una residenza a Lampedusa e della partenza per la rotta mediterranea. Ilrestodelcarlino.it

