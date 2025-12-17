Kepler-452 festa per il premio Ubu | Lasciamoci toccare dalle lotte
Quando la conduttrice dei premi Ubu, Gioia Salvatori, chiama A place of safety, titolo vincitore del riconoscimento come migliore spettacolo, l’esultanza della sala copre il resto dell’annuncio. Con il loro Viaggio nel Mediterraneo centrale, la compagnia bolognese Kepler-452 ha trionfato su Capitolo Due di Massimiliano Civica e La vegetariana di Daria Deflorian. Dopo il racconto della lotta operaia ne Il Capitale, Enrico Baraldi e Nicola Borghesi (Kepler-452) si sono imbarcati con Emergency e Sea-Watch, accanto a chi fa ricerca e soccorso dei migranti. Così è nato A place of safety, risultato di una residenza a Lampedusa e della partenza per la rotta mediterranea. Ilrestodelcarlino.it
Premi Ubu, il miglior spettacolo è un viaggio nel Mediterraneo dei Kepler 452 - Negli "oscar del teatro" 17 le categorie premiate all'Arena del Sole di Bologna. rainews.it
