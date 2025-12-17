I fan dei Rolling Stones devono rassegnarsi: il tanto atteso tour europeo del 2026 è stato ufficialmente cancellato. La band, reduce da recenti difficoltà, non salirà sui palchi degli stadi del Regno Unito e d’Europa, Italia inclusa. Un colpo inatteso che lascia il pubblico deluso e in attesa di eventuali aggiornamenti futuri.

© Ilfattoquotidiano.it - “Keith Richards non ce la fa più”: cancellato per il 2026 il tour europeo negli stadi dei Rolling Stones

I fan dei Rolling Stones a bocca asciutta. Il tour della previsto per il 2026 negli stadi del Regno Unito e d’Europa, Italia compresa, non si farà. Le date non erano state ancora annunciate, ma la doccia fredda. Il motivo sarebbe da ricondurre alle condizioni di salute dell’82enne (li compirà domani 18 dicembre, ndr) Keith Richards che “non ce la fa più”, come riporta il tabloid The Sun. Sarebbe stata la loro prima serie di date dal vivo dopo il loro tour Hackney Diamonds negli Stati Uniti nel 2024, che ha venduto quasi un milione di biglietti. Sull’onda della precedente esperienza sembra che Richards non se la senta pià di sostenere un lungo tour e un impegno così gravoso in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Rolling Stones, tour europeo 2026 cancellato: ecco perché

Leggi anche: I Rolling Stones cancellano il tour 2026 (e la data italiana): "Keith Richards non ce la fa"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

I Rolling Stones cancellano i piani per un tour nel 2026; Rolling Stones, salta il tour 2026: Keith Richards non ce la fa; Keith Richards sta male? L'artrite del chitarrista e il tour dei Rolling Stones annullato. «Non ce la fa»; v I Rolling Stones cancellano il tour 2026: Keith non ce la fa.

Keith Richards sta male? L'artrite del chitarrista e il tour dei Rolling Stones annullato. «Non ce la fa» - I Rolling Stones hanno annullato i piani per un tour 2026 negli stadi di Regno Unito ed Europa. ilmessaggero.it