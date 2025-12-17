Katia un' isola di iniziative | a tusa presentazione dei progetti di contrasto alla povertà

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, mercoledì 17 dicembre, alle ore 10:00, al Tus'Hotel di Castel di Tusa, si terrà la presentazione pubblica dei progetti di contrasto alla povertà promossi dall'isola di Katia. L'evento offre l'occasione per conoscere le iniziative innovative e i risultati raggiunti nel favorire lo sviluppo sociale e il benessere della comunità locale.

katia un isola di iniziative a tusa presentazione dei progetti di contrasto alla povert224

© Messinatoday.it - Katia, un'isola di iniziative: a tusa presentazione dei progetti di contrasto alla povertà

Domani, mercoledì 17 dicembre, alle ore 10:00, al Tus'Hotel di Castel di Tusa (ME), si terrà la presentazione pubblica di K.A.T.I.A. un’Isola di iniziative, dedicata ai progetti di contrasto alla povertà educativa attivi nel territorio siciliano. L'evento rappresenta un'importante occasione di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Welfare, Istat: diminuisce la spesa per il contrasto alla povertà

Leggi anche: Il Comune che promuove progetti e iniziative per chi ama leggere

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Un’isola di iniziative contro la povertà educativa, a Tusa si presenta KATIA - Diversi progetti e realtà insieme con un solo scopo: combattere il gap scolastico del Mezzogiorno The post Un’isola di iniziative contro la povertà educativa, a Tusa si presenta K. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.