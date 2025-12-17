Katia un' isola di iniziative | a tusa presentazione dei progetti di contrasto alla povertà
Domani, mercoledì 17 dicembre, alle ore 10:00, al Tus'Hotel di Castel di Tusa, si terrà la presentazione pubblica dei progetti di contrasto alla povertà promossi dall'isola di Katia. L'evento offre l'occasione per conoscere le iniziative innovative e i risultati raggiunti nel favorire lo sviluppo sociale e il benessere della comunità locale.
Domani, mercoledì 17 dicembre, alle ore 10:00, al Tus'Hotel di Castel di Tusa (ME), si terrà la presentazione pubblica di K.A.T.I.A. un’Isola di iniziative, dedicata ai progetti di contrasto alla povertà educativa attivi nel territorio siciliano. L'evento rappresenta un'importante occasione di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Welfare, Istat: diminuisce la spesa per il contrasto alla povertà
Leggi anche: Il Comune che promuove progetti e iniziative per chi ama leggere
Un’isola di iniziative contro la povertà educativa, a Tusa si presenta KATIA - Diversi progetti e realtà insieme con un solo scopo: combattere il gap scolastico del Mezzogiorno The post Un’isola di iniziative contro la povertà educativa, a Tusa si presenta K. msn.com
UN'ISOLA DI INIZIATIVE: L'Istituto Comprensivo Tusa-Mistretta al Centro della Lotta alla Povertà Educativa! Siamo lieti di condividere con le nostre comunità l'imminente evento ..... – Un'Isola di Iniziative, una giornata dedicata alla presentazione di pro - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.