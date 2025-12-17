kate middleton in rosso per il pranzo di natale ma tradisce le aspettative

Kate Middleton ha scelto un elegante abito rosso per il tradizionale pranzo di Natale a Palazzo, un momento di grande importanza per la Famiglia Reale. L'evento, organizzato da Re Carlo, ha visto la partecipazione di William e dei loro figli, riunendo i membri più stretti e lontani della famiglia in un’occasione di festa e tradizione.

Kate Middleton con William e i bambini ha partecipato al tradizionale pranzo di Natale, offerto da Re Carlo a Palazzo, che riunisce l'intera Famiglia Reale, anche i parenti più lontani. Quest'anno c'erano proprio tutti, tranne ovviamente l'ex Principe Andrea. Kate Middleton in rosso per il pranzo di Natale. Per l'occasione Kate Middleton ha scelto di indossare un look rosso. E non è un caso, infatti, il rosso è il colore che indossa almeno una volta all'anno, ossia il mese di dicembre. Per lei è una sorta di dress code. Dalle sciarpe e gonne in tartan agli abiti e accessori color fuoco, prima di Natale la Principessa del Galles indossa almeno un capo di questo colore.

