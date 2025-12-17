Kate Middleton in rosso col fiocco di velluto tra i capelli | il look per il pranzo pre-natalizio

Zazoom 17 dic 2025

Kate Middleton ha scelto un elegante look rosso con un fiocco di velluto tra i capelli per il tradizionale pranzo pre-natalizio a Buckingham Palace. L'evento, occasione di convivialità e spirito festivo, ha visto la Duchessa sfoggiare uno stile raffinato e sofisticato, perfetto per celebrare l'atmosfera natalizia in famiglia reale.

A Buckingham Palace è stato organizzato un pranzo pre-natalizio al quale Kate Middleton non poteva mancare. Cosa ha indossato in questo appuntamento che anticipa le feste?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Whats the Real Reason Kate Middleton Wore All Red for This Royal Ceremony

Video Whats the Real Reason Kate Middleton Wore All Red for This Royal Ceremony

