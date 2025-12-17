Juventus Women ufficiale il numero di spettatori all’Allianz Stadium per il match contro il Manchester United | tutti i dettagli

La Juventus Women ha registrato un’affluenza record all’Allianz Stadium per la sfida contro il Manchester United. Un evento che ha attirato l’attenzione di appassionati e tifosi, sottolineando la crescita del calcio femminile in Italia. Ecco tutti i dettagli sulla presenza di pubblico e l’importanza di questo traguardo per il club e lo sport.

© Juventusnews24.com - Juventus Women, ufficiale il numero di spettatori all’Allianz Stadium per il match contro il Manchester United: tutti i dettagli di Mauro Munno Juventus Women, è stato ufficializzato il numero di spettatori presenti all’Allianz Stadium per la partita contro il Manchester United: i dettagli. (inviato all’Allianz Stadium) – La notte europea dell’Allianz Stadium non ha tradito le attese, regalando una cornice di pubblico calorosa e appassionata per l’ultimo atto del girone di UEFA Women’s Champions League. Il dato ufficiale comunicato nella sfida tra Juventus Women e Manchester United parla chiaro: sono 6.641 gli spettatori che hanno sfidato il freddo di dicembre per sostenere le bianconere. Un trend in crescita: superato il Benfica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Juventus Women, anche la Prima squadra maschile per il match con il Manchester United: chi è presente all’Allianz Stadium Leggi anche: Juventus: tutto esaurito all’Allianz Stadium in vista del big match Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Serie A Women | Juventus-Napoli | Le formazioni ufficiali; Mercoledì alle 21 l’ultima giornata della fase campionato: la Juve sfida lo United allo Stadium e sogna il pass per i quarti; Juventus Women, Bonansea infortunata: c’è lesione. Gli esami e il comunicato ufficiale; UWCL | SKN St. Polten-Juventus Women | La partita. Juventus Women-Manchester United, le formazioni ufficiali: in avanti spazio a Beccari, Girelli e Vangsgaard - Alle 21 ci sarà la sfida di Champions League tra la Juventus Women e il Manchester United. tuttojuve.com

Juventus, per le Women in Champions presenti Spalletti, McKennie, Comolli e Ferrero - La Juventus Women si gioca l'accesso diretto ai quarti di finale della Women's Champions League contro il Manchester United. tuttomercatoweb.com

Juventus Women-Manchester United, le formazioni ufficiali: Canzi si affida alle sue certezze - Pölten ha restituito fiducia, entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi, elementi fondamentali per affrontare una gara che vale una stagione. tuttojuve.com

A FIVE-GOAL SHOW St. Pölten 0-5 Juventus Women HIGHLIGHTS Uefa Women's Champions League

Juventus Women, guida a una notte di sogni e calcoli Cosa serve per andare ai quarti di finale di UWCL - facebook.com facebook

Questa sera super sfida decisiva per la Juventus Women UEFA Women's Champions League 6ª giornata Manchester United 21:00 CET Allianz Stadium x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.