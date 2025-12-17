La sfida tra Juventus Women e Manchester United, valida per la sesta giornata di Women’s Champions League, si presenta come un incontro ricco di tensione e spettacolo. In questo articolo, troverai sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live dell’appassionante match.

© Juventusnews24.com - Juventus Women Manchester United: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live

di Mauro Munno Juventus Women Manchester United: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sesta giornata di Women’s Champions League. (dal nostro inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus Women, autrice di una grande Champions sin qui e già qualificata ai playoff, ha la possibilità di giocarci l’accesso diretto ai quarti di finale nell’ultima gara del League Stage contro il Manchester United. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Manchester United 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 21 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Manchester United 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Juventus Women Inter: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live

Leggi anche: Juventus Women Roma: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Preparing For Juventus INSIDE TRAINING

Disney Plus, la Juventus ospita il Manchester United per la UEFA Women's Champions League - L'ultima giornata di UEFA Women's Champions League con tutte le partite in diretta streaming in contemporanea: le avversarie di Juventus e Roma ... libero.it