Juventus Women Manchester United 0-1 | Park regola le bianconere saranno playoff

La Juventus Women cede 0-1 al Manchester United, con Park decisiva nel match valido per la sesta giornata di Women’s Champions League. Una sfida intensa che ha visto le bianconere affrontare le avversarie con determinazione, ma alla fine è stata la squadra inglese a conquistare i tre punti. Ecco sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live di un match che potrebbe influenzare il percorso verso i playoff.

© Juventusnews24.com - Juventus Women Manchester United 0-1: Park regola le bianconere, saranno playoff di Mauro Munno Juventus Women Manchester United: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sesta giornata di Women's Champions League. (dal nostro inviato all'Allianz Stadium) – La Juventus Women, autrice di una grande Champions sin qui e già qualificata ai playoff, ha la possibilità di giocarci l'accesso diretto ai quarti di finale nell'ultima gara del League Stage contro il Manchester United. Juventus Women Manchester United 0-1: sintesi e moviola. 82? Tiro Vangsgaard – Cerca il gran destro a tiro dalla sinistra. Non va lontanissima dall'incrocio 76? Wälti cerca il pallonetto da fuori – Vedendo Tullis-Joyce fuori dai pali.

