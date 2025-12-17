Juventus Women Manchester United 0-1 LIVE | Wälti prova il pallonetto da fuori area

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale la sfida tra Juventus Women e Manchester United, valida per la sesta giornata della Women’s Champions League. Un match ricco di emozioni, con momenti di grande intensità e un risultato che potrebbe cambiare gli equilibri del girone. Aggiornamenti, sintesi e dettagli sul risultato finale, moviola e tabellino, per vivere ogni istante di questa appassionante partita.

juventus women manchester united 0 1 live w228lti prova il pallonetto da fuori area

© Juventusnews24.com - Juventus Women Manchester United 0-1 LIVE: Wälti prova il pallonetto da fuori area

di Mauro Munno Juventus Women Manchester United: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sesta giornata di Women’s Champions League. (dal nostro inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus Women, autrice di una grande Champions sin qui e già qualificata ai playoff, ha la possibilità di giocarci l’accesso diretto ai quarti di finale nell’ultima gara del League Stage contro il Manchester United. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Manchester United 0-1: sintesi e moviola. 82? Tiro Vangsgaard – Cerca il gran destro a tiro dalla sinistra. Non va lontanissima dall’incrocio 76? Wälti cerca il pallonetto da fuori – Vedendo Tullis-Joyce fuori dai pali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Juventus Women Manchester United LIVE: Girelli titolare, Wälti insieme a Schatzer

Leggi anche: Juventus Women Manchester United 0-0 LIVE: Girelli ci prova di testa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

UWCL | Dove vedere Juventus Women-Manchester United; Champions League, il grande calcio su Disney Plus: la Juve affronta il Manchester United; Dove vedere Juventus Women–Manchester United di Champions League: orario e diretta streaming; Dove vedere in tv oggi Juventus-Manchester United, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming.

juventus women manchester unitedJuve-Manchester United, diretta Champions: risultato in tempo reale, il sogno Women per i quarti - La squadra di Canzi vuole vincere ancora per provare a terminare la League Phase tra le prime quattro in classifica ... tuttosport.com

juventus women manchester unitedLe formazioni di Juventus-Man. United in Women's Champions League: Girelli da record - Questa sera si chiude la fase a campionato della Women’s Champions League che vede la Juventus, già certa del passaggio del turno, in lizza. tuttomercatoweb.com

juventus women manchester unitedJuventus Women-Manchester United 0-1 - Via al secondo tempo - Filtrante in orizzontale di Malard per Rolfo che in area appoggia a Park, destro a giro che batte Peyraud- tuttojuve.com

Juventus v Manchester United Women LIVE Watchalong

Video Juventus v Manchester United Women LIVE Watchalong

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.