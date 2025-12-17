Juventus Women Manchester United 0-1 LIVE | Wälti prova il pallonetto da fuori area

Segui in tempo reale la sfida tra Juventus Women e Manchester United, valida per la sesta giornata della Women’s Champions League. Un match ricco di emozioni, con momenti di grande intensità e un risultato che potrebbe cambiare gli equilibri del girone. Aggiornamenti, sintesi e dettagli sul risultato finale, moviola e tabellino, per vivere ogni istante di questa appassionante partita.

© Juventusnews24.com - Juventus Women Manchester United 0-1 LIVE: Wälti prova il pallonetto da fuori area di Mauro Munno Juventus Women Manchester United: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sesta giornata di Women’s Champions League. (dal nostro inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus Women, autrice di una grande Champions sin qui e già qualificata ai playoff, ha la possibilità di giocarci l’accesso diretto ai quarti di finale nell’ultima gara del League Stage contro il Manchester United. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Manchester United 0-1: sintesi e moviola. 82? Tiro Vangsgaard – Cerca il gran destro a tiro dalla sinistra. Non va lontanissima dall’incrocio 76? Wälti cerca il pallonetto da fuori – Vedendo Tullis-Joyce fuori dai pali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Juventus Women Manchester United LIVE: Girelli titolare, Wälti insieme a Schatzer Leggi anche: Juventus Women Manchester United 0-0 LIVE: Girelli ci prova di testa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. UWCL | Dove vedere Juventus Women-Manchester United; Champions League, il grande calcio su Disney Plus: la Juve affronta il Manchester United; Dove vedere Juventus Women–Manchester United di Champions League: orario e diretta streaming; Dove vedere in tv oggi Juventus-Manchester United, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming. Juve-Manchester United, diretta Champions: risultato in tempo reale, il sogno Women per i quarti - La squadra di Canzi vuole vincere ancora per provare a terminare la League Phase tra le prime quattro in classifica ... tuttosport.com

Le formazioni di Juventus-Man. United in Women's Champions League: Girelli da record - Questa sera si chiude la fase a campionato della Women’s Champions League che vede la Juventus, già certa del passaggio del turno, in lizza. tuttomercatoweb.com

Juventus Women-Manchester United 0-1 - Via al secondo tempo - Filtrante in orizzontale di Malard per Rolfo che in area appoggia a Park, destro a giro che batte Peyraud- tuttojuve.com

Juventus v Manchester United Women LIVE Watchalong

Juventus Women, guida a una notte di sogni e calcoli Cosa serve per andare ai quarti di finale di UWCL - facebook.com facebook

Questa sera super sfida decisiva per la Juventus Women UEFA Women's Champions League 6ª giornata Manchester United 21:00 CET Allianz Stadium x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.