Juventus Women Manchester United 0-1 LIVE | Park porta avanti le inglesi INTERVALLO

La sfida tra Juventus Women e Manchester United si accende nella sesta giornata di Women's Champions League, con le inglesi in vantaggio grazie a un gol di Park. Segui in tempo reale sintesi, moviola e tutte le emozioni di un match che promette spettacolo e colpi di scena, mentre le bianconere cercano la rimonta per restare in corsa nella competizione europea.

di Mauro Munno Juventus Women Manchester United: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sesta giornata di Women’s Champions League. (dal nostro inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus Women, autrice di una grande Champions sin qui e già qualificata ai playoff, ha la possibilità di giocarci l’accesso diretto ai quarti di finale nell’ultima gara del League Stage contro il Manchester United. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Manchester United 0-1: sintesi e moviola. 45? Fine primo tempo – Duplice fischio 42? Pinto scippa Tullis-Joyce – Il portiere perde il pallone al limite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

