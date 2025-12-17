Juventus Women Manchester United 0-1 LIVE | ci prova di nuovo Park

La sfida tra Juventus Women e Manchester United si presenta come un confronto intenso e combattuto, valido per la sesta giornata di Women’s Champions League. Segui con noi tutte le emozioni, analisi e aggiornamenti in tempo reale su questa partita decisiva, con moviola, tabellino e cronaca live, per non perdere neanche un dettaglio di un match ricco di suspense e passione.

© Juventusnews24.com - Juventus Women Manchester United 0-1 LIVE: ci prova di nuovo Park di Mauro Munno Juventus Women Manchester United: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sesta giornata di Women's Champions League. (dal nostro inviato all'Allianz Stadium) – La Juventus Women, autrice di una grande Champions sin qui e già qualificata ai playoff, ha la possibilità di giocarci l'accesso diretto ai quarti di finale nell'ultima gara del League Stage contro il Manchester United. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Manchester United 0-1: sintesi e moviola. 53? Tiro Park – Altra azione nello stretto. Prova di nuovo il piazzato da dentro l'area, facile per PPM 46? Inizio secondo tempo – Si ricomincia 45? Fine primo tempo – Duplice fischio 42? Pinto scippa Tullis-Joyce – Il portiere perde il pallone al limite.

