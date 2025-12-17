Juventus Women Manchester United 0-0 LIVE | si comincia

La sfida tra Juventus Women e Manchester United, valida per la sesta giornata di Women’s Champions League, si è conclusa con un pareggio senza reti. Un incontro intenso e combattuto, ricco di occasioni e momenti decisivi. Segui la cronaca live, la sintesi e tutti i dettagli sul risultato in tempo reale, per non perdere nessuna emozione di questa partita cruciale nel cammino europeo delle due squadre.

© Juventusnews24.com - Juventus Women Manchester United 0-0 LIVE: si comincia di Mauro Munno Juventus Women Manchester United: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sesta giornata di Women's Champions League. (dal nostro inviato all'Allianz Stadium) – La Juventus Women, autrice di una grande Champions sin qui e già qualificata ai playoff, ha la possibilità di giocarci l'accesso diretto ai quarti di finale nell'ultima gara del League Stage contro il Manchester United. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Manchester United 0-0: sintesi e moviola. 1? Calcio d'inizio – Si comincia Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Manchester United 0-0: risultato e tabellino.

