Juventus Women Manchester United 0-0 LIVE | Girelli ci prova di testa
Segui in tempo reale la sfida tra Juventus Women e Manchester United, valida per la sesta giornata di Women’s Champions League. Una partita ricca di emozioni, con occasioni da entrambe le parti e un risultato finale senza reti. Restate con noi per aggiornamenti, sintesi, moviola e tutte le curiosità di questa sfida europea.
di Mauro Munno Juventus Women Manchester United: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sesta giornata di Women’s Champions League. (dal nostro inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus Women, autrice di una grande Champions sin qui e già qualificata ai playoff, ha la possibilità di giocarci l’accesso diretto ai quarti di finale nell’ultima gara del League Stage contro il Manchester United. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Manchester United 0-0: sintesi e moviola. 5? Occasione Vangsgaard – Sfrutta un liscio di Le Tissier e prova a piazzare il destro sul secondo palo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
