Segui in tempo reale la sfida tra Juventus Women e Manchester United, valida per la sesta giornata di Women’s Champions League. Una partita ricca di emozioni, con occasioni da entrambe le parti e un risultato finale senza reti. Restate con noi per aggiornamenti, sintesi, moviola e tutte le curiosità di questa sfida europea.

© Juventusnews24.com - Juventus Women Manchester United 0-0 LIVE: Girelli ci prova di testa

di Mauro Munno Juventus Women Manchester United: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sesta giornata di Women’s Champions League. (dal nostro inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus Women, autrice di una grande Champions sin qui e già qualificata ai playoff, ha la possibilità di giocarci l’accesso diretto ai quarti di finale nell’ultima gara del League Stage contro il Manchester United. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Manchester United 0-0: sintesi e moviola. 5? Occasione Vangsgaard – Sfrutta un liscio di Le Tissier e prova a piazzare il destro sul secondo palo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Juventus Women Manchester United LIVE: Girelli titolare, Wälti insieme a Schatzer

Leggi anche: Juventus Women Benfica 0-0 LIVE: brivido su Møller, poi ci prova Girelli

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

UWCL | Dove vedere Juventus Women-Manchester United; Dove vedere Juventus Women–Manchester United di Champions League: orario e diretta streaming; Champions League, il grande calcio su Disney Plus: la Juve affronta il Manchester United; Women Champions, Juventus-Manchester United: orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Le formazioni di Juventus-Man. United in Women's Champions League: Girelli da record - Questa sera si chiude la fase a campionato della Women’s Champions League che vede la Juventus, già certa del passaggio del turno, in lizza. tuttomercatoweb.com