Juventus Women gli ottavi di Coppa Italia col Cesena in una cornice speciale | dove si giocherà la partita
La Juventus Women si prepara ad affrontare gli ottavi di Coppa Italia contro il Cesena, in una cornice speciale che rende l'evento ancora più suggestivo. La partita rappresenta un importante momento di confronto e crescita per il club, offrendo ai tifosi un'occasione unica di seguire da vicino la squadra in questa fase della competizione.
Juventus Women, ecco dove si giocherà il match di Coppa Italia contro il Cesena: cornice speciale. Le ultime sull’ottavo di finale. Il grande calcio femminile si prepara a calcare nuovamente un palcoscenico di prestigio. La sfida tra Cesena e Juventus, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Women, si disputerà domenica 21 dicembre alle ore 14:30 presso l’ Orogel Stadium ‘Dino Manuzzi’. Si tratta di una decisione che nobilita ulteriormente la competizione, affiancandosi alla scelta di disputare Parma-Lazio allo stadio ‘Tardini’. Per la squadra di Massimiliano Canzi, il ritorno a Cesena evoca ricordi dolci e storici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
