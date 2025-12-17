Juventus Women ospita lo United allo Stadium in una partita che attira circa 7 mila tifosi. L’incontro rappresenta un’occasione importante per le due squadre, tra ambizioni di prestigio e calcoli strategici, in una serata all’insegna del calcio femminile di alto livello.

© Juventusnews24.com - Juventus Women, con lo United allo Stadium per imbucarsi nel jet set: guida a una notte di sogni e calcoli

di Mauro Munno davanti a circa 7 mila tifosi. (inviato all’Allianz Stadium) – Chi sogna di solito non calcola, ma questa notte l’incoscienza della Juventus Women deve scendere a patti con l’aritmetica per realizzare l’imprevedibile e sovvertire l’ordine prestabilito. Le bianconere di Canzi, sorprendentemente quarte in classifica nel League Stage di Women’s Champions League, si giocano la possibilità di accedere direttamente ai quarti di finale dopo aver conquistato, con un turno di anticipo, la qualificazione ai playoff. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

