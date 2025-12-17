Juventus Under 17 aria di Derby | sabato 20 a Vinovo arriva il Torino Lo stato di forma e la posizione in classifica delle 2 squadre
Sabato 20 dicembre a Vinovo si accendono i riflettori sul Derby tra Juventus Under 17 e Torino. Le due squadre affrontano questa sfida con grande entusiasmo e determinazione, pronte a dare il massimo sul campo. Un incontro che promette emozioni e spettacolo, in una cornice di grande attesa e passione tra le giovani promesse del calcio piemontese.
di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, scocca l’ora del Derby: sabato 20 dicembre a Vinovo il primo scontro con il Torino. Come arriva alla partita la squadra di mister Grauso? Le ultime sui classe 2009 bianconeri. La vittoria di rimonta contro la Sampdoria in casa per 2-1 ha consentito alla Juventus Under 17 di mister Grauso di guadagnare altri 3 punti in classifica ed allungare sulle inseguitrici agguerrite. Sabato 20 dicembre, si gioca il Derby col Torino: il recupero della decima giornata inizialmente prevista per il weekend del 1516 novembre. Ecco di seguito un focus su come arrivano le 2 squadre alla partita, sullo stato di forma e sulla pozione in classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
