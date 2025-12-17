Juventus Under 16 la matematica conferma il primo posto al giro di boa | la Samp è l’ultimo ostacolo Il focus

La Juventus Under 16 si avvicina al giro di boa confermando il primo posto, con la Sampdoria come ultimo ostacolo prima di un possibile filotto. Con l’obiettivo di raggiungere il tredicesimo successo, i bianconeri, già campioni d’inverno, puntano a consolidare la leadership e scrivere un altro capitolo della loro stagione vincente.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, meno uno al filotto completo, domenica la Samp per fare 13: bianconeri già campioni d’inverno con anticipo. Ecco le ultime sui classe 2010 allenati da mister Gridel. L’approfondimento completo. Grazie alla vittoria in rimonta contro il Pisa, la Juventus Under 16 allenata da mister Gridel si è portata a quota 36 punti in classifica, confermando il primo posto nel girone a più 6 dal Bologna. Ad una sola giornata dal giro di boa, i bianconeri sono già campioni d’inverno nel girone A ma domenica 21 dicembre a Vinovo arriva la Sampdoria: l’ultimo ostacolo per un filotto meravigliosamente completo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

