Juventus | Tether pronto a rilanciare?

Tether, azienda nel settore delle criptovalute, potrebbe valutare un rilancio delle proprie operazioni. Tuttavia, un investimento di 1,1 miliardi di euro si è rivelato insufficiente, e la Juventus ha confermato di non essere in vendita, nonostante le discussioni con Exor, controllante del club.

Un miliardo e cento milioni non bastano. John Elkann e il consiglio di amministrazione di Exor avevano già detto di no: la Juventus non è in vendita. Ma Tether, il colosso delle stablecoin USDT, sembra pronto a rilanciare, con voci che parlano di un’offerta intorno ai due miliardi – cifra L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

