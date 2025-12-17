Juventus | Spalletti pronto a lanciare Bremer

Spalletti valuta di schierare Gleison Bremer titolare nella partita contro la Roma all’Allianz Stadium, ultima di Serie A prima della pausa natalizia.

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti pronto a lanciare Bremer Luciano Spalletti non nasconde la tentazione: Gleison Bremer potrebbe partire titolare sabato sera all’Allianz Stadium contro la Roma, match della 16ª giornata di Serie A che chiude l’anno solare bianconero. Il brasiliano, assente da due mesi e mezzo per una lesione al menisco sinistro, ha debuttato in panchina nella vittoria L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it Leggi anche: Bremer Juventus, il brasiliano è pronto a tornare titolare: già scelti i suoi compagni di reparto, chi completerà il terzetto con l’Atalanta Leggi anche: Allarme Juventus, top club su Bremer: “Pronto a pagare la clausola” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Juve, Spalletti: “Ecco come si batte il Bologna. Ho consigliato a tanti di prendere Italiano”; Juve, rieccoti Bremer: Spalletti fa festa ed è pronto a cambiare modulo; Il DS del Pafos lancia la sfida alla Juve: Firmerei per il pari ma sogno di più, poi una critica al club e un elogio a Spalletti; Juventus, occasione Zhegrova: Spalletti lo lancia da titolare. Pagina 2 | Rinnovo Yildiz tra cifre e piani Juve: Spalletti aiuta così, nuovo summit pronto - Kenan, seguito da Liverpool e Real Madrid, è il punto fermo dei bianconeri: la famiglia a Torino e il ruolo di Mendes per sbloccare l'accordo ... tuttosport.com

Rinnovo Yildiz tra cifre e piani Juve: Spalletti aiuta così, nuovo summit pronto - Kenan, seguito da Liverpool e Real Madrid, è il punto fermo dei bianconeri: la famiglia a Torino e il ruolo di Mendes per sbloccare l'accordo ... msn.com

David, terribile notizia per la Juve: cambia tutto - Coinvolto suo malgrado l'attaccante canadese Jonathan David: ecco cosa sta succedendo ... diregiovani.it

LUCIANO SPALLETTI'S FIRST DAY AT JUVENTUS ? Welcome to Turin

#Spalletti ha imparato dai suoi errori #Juventus #Juve #LiberoQuotidiano #17dicembre - facebook.com facebook

Juventus, Cabal: "Andiamo in campo a morire per Spalletti" #SkySport #SkySerieA #SerieA #Juventus #Spalletti #Cabal x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.